اكتشاف أثر نادر لكورونا في دماغ المصابين بالفيروس

شفق نيوز / اكتشف العلماء أثرا جانبيا نادرا آخر لفيروس كورونا بعد وفاة رجل إثر متأثرا بمرض نادر في الدماغ وإصابته بالعدوى الفيروسية.

وتم إدخال الرجل البالغ من العمر 62 عاما إلى مركز مستشفى سيناي كوينز في الولايات المتحدة، بعد أن ظهرت عليه أعراض التدهور "السريع" في الدماغ بما في ذلك صعوبة المشي والارتعاش اللاإرادي.

واعتقد الأطباء في البداية أنه يعاني من الخرف، لكن اختبارات المرض جاءت سلبية.

وبعد اكتشاف ظهور أعراضه عقب إصابته بفيروس كورونا، أجرى الأطباء اختبارات بحثا عن العديد من الحالات العصبية الأخرى التي كانت مرتبطة سابقا بالمرض.

ووجدت العديد من الدراسات أن السكتات الدماغية والنوبات ومشاكل الذاكرة ومرض باركنسون هي من بين المشكلات التي يعاني منها المرضى بعد الإصابة بالفيروس.

وكشفت المزيد من التحقيقات أن الرجل كان مصابا بمرض البريون (أو الجزيئات البروتينية المسببة للعدوى أو جسيم معد بروتيني)، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة American Journal of Case Reports، والتي قالت إنه "من المرجح للغاية" أنه ناجم عن عدوى "كوفيد-19".

وقالت الصحيفة إن حالة المريض تدهورت بسرعة وتوفى بسبب التطور السريع لحالته. وكتب الأطباء: "في حين أن مثل هذه الحالات من المرجح أن تكون بسبب "كوفيد-19"، إلا أنه لا يوجد دليل محدد يتجاوز النتائج المصادفة.

وقد تكون هناك حاجة لدراسات مستقبلية لإثبات هذه العلاقة".

ولم يوضحوا بالتفصيل سبب تسبب "كوفيد-19" في مرض البريون لدى الرجل الذي لم يذكر اسمه.