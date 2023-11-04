اكتشاف أثري جديد.. لوحات فنية منحوتة على الصخر

شفق نيوز /اكتشف علماء الآثار الروس و المنغوليين لوحات فنية صخرية في جبال ألتاي على أراضي منغوليا، يعود تاريخها إلى حوالي 10-12 ألف سنة قبل الميلاد.

وقال فياتشسلاف مولودين رئيس قسم الآثار القديمة في معهد الآثار والإثنوغرافيا الروسية في سيبيريا: "هذه المنطقة متاخمة للحدود مع روسيا وتقع مقابل هضبة أوكوك، وقد عثرنا فيها على العديد من المعالم الأثرية، أبرزها ما يسمى بنصب "باغا-أويغور-5"، حيث يوجد معبد اكتشفنا فيه أقدم المنحوتات حتى الآن، التي يطلق عليها طراز كالغوتين - تعود إلى نهاية العصر البليستوسيني - بداية الهولوسين".

وأشار مولودين، إلى أن العلماء عثروا على "واجهة" حجرية أبعادها حوالي 20 x 20 م، كان يستخدمها القدماء لرسم المنحوتات الصخرية، عمر أقدم منحوتة منها، حوالي 12- 10 ألف سنة قبل الميلاد.

وقد عثر العلماء على أكثر من 20 لوحة فنية، حيث بالإضافة إلى رسم الخيول، توجد لوحات للثيران والغزلان والثعابين.

وأضاف: "لقد عثرنا لأول مرة على مثل هذا المعبد والمنحوتات الصخرية من طراز كالغوتين في سلسلة جبال ألتاي الواقعة في روسيا ومنغوليا".