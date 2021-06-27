اكتشاف بقايا حوت منقرض في صحراء السعودية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يوم الأحد، عن العثور على أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ نحو 37 مليون سنة، شمالي البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية عبد الله بن مفطر الشمراني، إن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المملكة، ويعود للعصر الأيوسيني، وسيخدم العمل البحثي والعلمي، خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف "سيثري الساحة العلمية لما يمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم، يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة".

وبين الشمراني أن فريقا متخصصا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية، بالقرب من محافظتي القريات والحديثة؛ للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.