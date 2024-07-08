اكتشاف بقايا تاريخية ومنازل حجرية عمرها 350 ألف سنة في تركيا (صور)

شفق نيوز/ أعلن علماء آثار أتراك، عن العثور على بقايا تاريخية ومنازل حجرية تعود إلى حوالي 350 ألف عام بولاية ماردين جنوب شرق تركيا، بحسب ما كشفت عنه وكالة الأناضول التركية.

الاكتشاف جاء ضمن مجموعة من الحفريات الأثرية الجارية في كهف "أولوكوي"، بوادي غورس بمنطقة "قزل تبه" في ماردين.

ويقع الكهف على بعد 20 كيلومترًا من مدينة ماردين، وقد شهد الوادي أنشطة استيطانٍ بشرية خلال الفترات الرومانية المتأخرة والبيزنطية المبكرة والسلجوقية والعثمانية.

ويضم الوادي بقايا قلاع تاريخية وقصور وأضرحة ومساجد وخانات وكنائس ومنازل حجرية، ومؤخرًا تم الانتهاء من الموسم الثاني من أعمال الحفريات الأثرية التي تجري بإشراف متحف ماردين.