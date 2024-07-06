اقدمها عمرها 4500 عاما.. ماذا تعرف عن الاشجار المنفردة المشهورة في إيران؟

شفق نيوز/ تعد الأشجار من ابدع ما منحته الطبيعة للإنسان فبالاضافة الى ثمار الكثير منها فانها تضيف قيما جمالية وفوائد بيئية جمة، وتحمل بعض الأشجار المتفردة خصائص تميزها وتميز المناطق التي تنبت فيها تجعلها محط أنظار السياح والمهتمين.

وطبيعة إيران مليئة بالأشجار المفردة الشهيرة والمنفردة التي كانت موضع اهتمام منذ القدم من حيث العمر والجمال والموقع في موقع جغرافي محدد وما إلى ذلك. وفي هذا التقرير الذي أورده موقع همشهري اونلاين الايراني وترجمته وكالة شفق نيوز، تتم الاشارة الى بعض هذه الأشجار القيمة في مختلف محافظات الايرانية.

شجرة العرعر

شجرة العرعر في سمنان عمرها 2500 سنة. تعد أقدم شجرة في هذه المحافظة حيث يبلغ ارتفاعها 12 مترا وقطرها أكثر من 2 متر، وتقع في مدينة ديباج. لسنوات عديدة، كانت شجرة العرعر موضع اهتمام كمكان لتجمع سكان مدينة ديباج الأصليين. التجمعات التي يصاحبها توزيع الطعام المنذور وأحاديث الناس.

أرز ابركوه

ويعتقد البعض أن أرز أبركوه هو أقدم كائن حي في العالم. يصل عمر هذه الأرزة في مدينة مهريز في محافظة يزد إلى 4500 سنة. وتعد شجرة أرز أبركوه تاسع عمل طبيعي مسجل في إيران ويبلغ ارتفاعه أكثر من 30 مترا وقطره 7 أمتار. تحظى أرز يزد التي يبلغ عمرها ألف عام والمنطقة المحيطة بها بالتبجيل نظرا لموقعها على طريق الحرير وطريق الحج في مشهد. وأشار ماركوبولو في كتابه إلى شجرة أرز ابركوه.

شجرة سرو فورگ

تعتبر شجرة سرو فورگ من أهم وأقدم أشجار السرو المحفوظة في البلاد، حيث يبلغ قطرها 191 سم ويقدر عمرها بحوالي 1200 إلى 1300 سنة. قرية فورگ وهي إحدى توابع مدينة درميان في خراسان الجنوبية، وتقع على بعد 12 كيلومتراً جنوب مدينة الأسدية.

كنار باغوار

وتقع شجرة الكنار (او الجميز) في مدينة تويسركان، ويزيد عمرها عن ألفي عام، في ساحة مسجد وحي يسمى باغوار. ويبلغ ارتفاع هذه الشجرة الواقعة في محافظة همدان 25 مترا وقطرها 15 مترا. في الماضي، كان أهل تويسركان يحترمون هذه الشجرة التي تجسد عظمة الله، بل وكانوا يقسمون بها كشيخ مسجد باغوار.

بلوط بیان دره

تشتهر محافظة كوردستان بكثرة غابات البلوط، إلا أن شجرة البلوط الموجودة في قرية بيان دره إحدى مناطق قضاء ننور التابعة لبانه، تعد فريدة من نوعها في هذه المحافظة. يبلغ عمر شجرة البلوط هذه 1500 عام ويبلغ ارتفاعها 13 متراً وقطرها حوالي 7 أمتار، ولأهل محافظة كوردستان اهتمام خاص بهذه الشجرة.

كنار داین

وتعد شجرة السرو (الجميز) القديمة بقرية داين من أقدم الأشجار في محافظة (مركزي) ويبلغ عمرها 1150 عاما ومسجلة في قائمة الآثار الوطنية. يبلغ قطر شجرة داين 9 أمتار وارتفاعها 20 متراً، وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بها إلا أن تاج الشجرة لا يزال واسعا وجديدا.

توت آستانه

شجرة التوت القديمة في إمام زاده آستانه، يبلغ عمرها أيضا 500 عام، وهي شجرة قديمة أخرى في محافظة (مركزي) وتم تسجيلها في السجل الوطني. وتعد هذه الشجرة في إمام زاده آستانه مكانا مناسبا للسياح.

تين معابد

من عوامل الجذب في چابهار ، تحظى زيارة شجرة تين معابد بمكانة خاصة. أغصان هذه الشجرة الجميلة، بدلا من أن ترتقي رؤوسها نحو السماء مثل معظم الأشجار، تعود إلى الأرض من الأعلى وتغوص في التربة مرة أخرى، ومن ثم تنمو سيقان جديدة من التربة.

كنار رحمت

تقع شجرة الرحمة في كرمانشاه، وهي معروفة عند أهل هذه المحافظة بشجرة (شيرين وفرهاد). تقع شجرة الرحمة التي يبلغ عمرها 700 عام بجوار موقع طاقبستان التاريخي في مدينة كرمانشاه. إن عمر هذه الشجرة جعلها تتجذر في القصائد الفولكلورية والمعتقدات الشعبية لأهالي كرمانشاه، حتى أنه روي في الثقافة الشعبية أن شيرين هي من قامت بزراعة هذه الشجرة عندما كسرت ساق حصان خسرو برويز عندما التقت فرهاد في طاقبستان علامة على حبها لفرهاد.

شجرة خزان المياه گلدیان

محافظة گیلان بطبيعتها الجميلة وكثرة الأشجار والنباتات التي تنمو فيها، تعتبر شجرة گلدیان الوحيدة الحاملة للمياه في نهر رودبار من أجمل الأماكن في هذه المحافظة والتي تقع بالقرب من قمة آسمان سرا. توجد بركة في وسط سهل أخضر في هذه المنطقة بها شجرة لتجميع المياه توفر منظرا جميلا.

شجرة الأماني المنفردة

تعتد شجرة الأمنيات أحد المعالم السياحية في بازار وكيل، ويقوم الناس بالتقاط الصور مع هذه الشجرة عند السفر إلى شيراز ومشاهدة المعالم السياحية في بازار وكيل. لقد تضررت هذه الشجرة الفريدة في فاكيل بازار العام الماضي، إلا أن وجود شجرة التمني المنفردة تجذب السياح.

حجر صبور

تعد لؤلؤة ارسنجان الخضراء من معالم السياحة في مدينة ارسنجان في محافظة فارس. وتنمو هذه الشجرة المنفردة على حجر كبير يعرف أيضاً بالحجر الصبور. ولكي تصل جذورها إلى التربة، قامت الشجرة بتقسيم الصخر إلى عدة أجزاء وتمكنت من الارتباط بالتربة تدريجياً. تقع هذه اللؤلؤة الخضراء على بعد 4 كيلومترات شمال غرب (الشمال الجغرافي) مدينة أرسنجان، وهي تقع على شكل جذع شجرة على صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها حوالي 6 أمتار.

شجرة الوحدة

منطقة بهرام گور المحمية على حدود محافظتي فارس وكرمان، على الرغم من أن الجفاف تسبب بجلب المخاطر لهذه المنطقة في السنوات الماضية، إلا أن شجرة منفردة وحدها في أرض واسعة وجافة كانت دائما موضع اهتمام الناس. وتسمى هذه الشجرة بشجرة الوحدة.

شجرة بنه المنفردة

يبلغ عمر شجرة بنه القديمة المعروفة باسم " پیرقوچ" أكثر من 300 عام وتم تسجيلها كمعلم طبيعي. يبلغ عمر شجرة بنه (الفستق الجبلي) في قرية قميشلو التابعة لمدينة دهاقان 300 عام. ويبلغ ارتفاع پیرقوچ حوالي 9 أمتار، وقطرها 1.5 متر، ومحيطها خمسة أمتار.

ترجمة: وكالة شفق نيوز