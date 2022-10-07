افلام عربية تشارك في مهرجان اسرائيلي احدها مرشح لجائزة الأوسكار

شفق نيوز / تشارك عدد من الافلام العربية في مهرجان اسرائيلي يبدأ من يوم غد حتى منتصف الشهر الجاري، من بينها فيلم مغربي مشارك في مهرجان الأوسكار.

وقالت صحيفة القدس العربي إن "أفلاماً سينمائية من المغرب ومصر وكوردستان العراق وإيران تشارك في مهرجان سينمائي إسرائيلي بحضور مخرجيها".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مواقع إخبارية، من بينها موقع i24 news الإسرائيلي، أن "عدداً من أفلام الشرق الأوسط سيشارك في مهرجان حيفا السينمائي الدولي في دورته الـ 38، والتي تنعقد من 8 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وتشكل سبعة أعمال مغربية الحصة الأكبر من الأفلام العربية المختارة، وهي «آية والبحر» (2022)، و«آدم» (2019)، وفيلم «القفطان الأزرق» (2022)، للمخرجة مريم التوزاني.

و”القفطان الأزرق” هو الفيلم المرشح لتمثيل المغرب في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالدورة 95 لجوائز أوسكار، وكان شهدَ عرضه العالمي الأوّل في قسم “نظرة ما” في الدورة الـ 75 لمهرجان كانّ السينمائي في فرنسا، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

كما يشارك في المهرجان فيلم «يا خيل الله» (2013) و«على زاوا» (2000) للمخرج نبيل عيوش. و«روك القصبة» للمخرجة ليلى المراكشي، و«ملكات» ” للمخرجة ياسمين بنكيران.

ونُقل عن المنظمين قولهم إن الأفلام المغربية ستعرض بحضور مخرجيها مريم التوزاني وليلى المراكشي وياسمين بنكيران ونبيل عيوش، إلى جانب مجموعة متنوعة من أفلام السينما العالمية الحديثة.

كما يشارك في المهرجان فيلم “فتى من السماء” للمخرج المصري طارق صالح، وفيلم “حرقة” التونسي، كأول فيلم روائي للمخرج لطفي ناثان، و”صيف أمل” من تأليف وإخراج صدف فروجى من إيران، وفيلم “الاختبار” للمخرج العراقي الكردي شوكت أمين كورك.

وقد استنكرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مشاركة مخرجات ومخرجين من العالم العربي في «مهرجان حيفا الدولي للأفلام السينمائية»، مطالبة «بالتراجع الفوري وسحب أفلامهم من المهرجان».