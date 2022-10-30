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افدحها في العراق والسعودية.. حوادث التدافع تاريخ مليء بالضحايا

Category: منوعـات

Date: 2022-10-30T08:49:41+0000
افدحها في العراق والسعودية.. حوادث التدافع تاريخ مليء بالضحايا

شفق نيوز/ قضى ما لا يقل عن 151 شخصا في تدافع، خلال احتفال بعيد الهالوين، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وفيما أعلنت كوريا الجنوبية حدادا عاما عقب الحادث، اعتبر رئيس البلاد، يون سوك يول، أنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سيول.

وعقد الرئيس اجتماعا طارئا مع كبار مساعديه، وأمر بتشكيل قوة مهام لتأمين الموارد اللازمة لمعالجة المصابين، وبدء تحقيق شامل في أسباب هذه الكارثة.

لكن الفاجعة أعادت التذكير بحوادث مشابهة ذهبت بأرواح المئات من الضحايا، مع اختلاف المناسبات التي شهدت تلك الحوادث.

وفيما يلي تفاصيل بعض من أسوأ حوادث التدافع خلال الثلاثين عاما الماضية، بحسب وكالة "رويترز".

نيسان/أبريل 1989: مقتل 96 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين، في أسوأ كارثة رياضية في بريطانيا بعد تدافع المشجعين، في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بين ليفربول ونوتنغهام فورست في استاد هيلزبره في شيفيلد.

تموز/يوليو 1990: داخل نفق المعيصم في السعودية، بالقرب من مدينة مكة المكرمة، توفي 1426 حاجا، خلال تدافع في نهاية موسم الحج.

أيار/مايو 1994: تدافع بالقرب من جسر الجمرات بمنطقة منى بمكة المكرمة، أثناء الحج، مما أدى إلى وفاة 270 شخصا.

نيسان/أبريل 1998: مقتل 119 حاجا خلال تدافع أثناء مناسك الحج بالسعودية.

أيار/مايو 2001: مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا في غانا، في تدافع في ملعب كرة القدم الرئيسي بأكرا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مشجعين كانوا يقومون بأعمال شغب، في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في أفريقيا.

شباط/فبراير 2004: مقتل 251 حاجا في تدافع قرب جسر الجمرات بمكة المكرمة.

كانون الثاني/ يناير 2005: مقتل ما لا يقل عن 265 هندوسيا في تدافع بالقرب من معبد في ولاية ماهاراشترا الهندية.

آب/أغسطس 2005: مقتل ما لا يقل عن 1005 أشخاص في العراق، عندما تدافع مواطنون شيعة فوق جسر "الأئمة" على نهر دجلة في بغداد، من جراء ذعرهم من شائعات عن تفجير انتحاري وسط الحشد.

كانون الثاني/يناير 2006: مقتل 362 حاجا عند المدخل الشرقي لجسر الجمرات في مكة المكرمة، بسبب التدافع خلال مناسك الحج.

آب/أغسطس 2008: شائعات عن انهيار أرضي تسببت في تدافع زوار في معبد ناينا ديفي في ولاية هيماشال براديش الهندية. ولقى ما لا يقل عن 145 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100.

أيلول/سبتمبر 2008: مقتل 147 شخصا في تدافع بمعبد تشاموندا بالقرب من بلدة جودبور التاريخية الغربية بالهند.

تموز/يوليو 2010: مقتل 19 شخصا وإصابة 342 آخرين في تدافع الناس داخل نفق في مهرجان الموسيقى تكنو لوف باريد في دويسبورغ بألمانيا.

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