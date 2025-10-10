افتتاح أول مركز بيانات "تحت الماء" في الصين

شفق نيوز- بكين

أفادت صحيفة "South China Morning Post" الصينية، بأن الصين دشّنت رسمياً هذا الأسبوع أول مركز تجاري لمعالجة البيانات "تحت الماء" في العالم، وذلك قبالة سواحل جزيرة هاينان.

وتعد هذه الخطوة "إنجازاً مهماً" في تطوير "الاقتصاد الأزرق" للبلاد، ونموذجاً بارزاً لدمج التكنولوجيا المبتكرة مع البنية التحتية البحرية.

ويقع المركز قبالة ساحل جزيرة هاينان، ويضم في قلبه مقصورة عملاقة تحت الماء تزن نحو 1433 طناً، أي ما يعادل وزن ألف سيارة ركاب تقريباً، وتم تثبيت المقصورة على عمق 35 متراً، وتستوعب 24 عموداً من الخوادم بإجمالي سعة تصل إلى 500 خادم.

وصُمم النظام للعمل طويل الأمد تحت الماء، حيث تُوفر مياه المحيط تبريداً طبيعياً للخوادم، ما يقلل الحاجة إلى الطاقة المستخدمة في التبريد.

وتشير التقديرات إلى أن "مراكز البيانات تحت الماء يمكن أن تخفض استهلاك الكهرباء المخصص للتبريد بنسبة تتراوح بين 40% و90%، مما يُسهم في خفض البصمة الكربونية وزيادة كفاءة التشغيل".

يُذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد أطلقت سابقاً مشروعاً تجريبياً مماثلاً تحت اسم Project Natick، واختبرت خلاله 855 خادماً قبالة سواحل اسكتلندا لمدة عامين، ورغم نجاح التجربة تقنياً، اعترفت الشركة لاحقاً بعدم جدواها الاقتصادية وأغلقت المشروع في عام 2024.