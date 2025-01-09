"اغتصاب جماعي" يدفع القضاء الفرنسي للتحقيق مع "كوكو"

شفق نيوز/ قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن الشركة المشغلة لمنصة تواصل ينظر إليها كونها أتاحت حدوث انتهاكات تم الكشف عنها في قضية اغتصاب جماعي صدمت العالم.

وركزت المحاكمة التي أقيمت في أفينيون على دومينيك بيليكو الذي خدر زوجته ودعا غرباء لاغتصابها وتواصل معهم عبر موقع "كوكو" (Coco.gg).

وتلقت السلطة القضائية إجمالا تقارير عن أكثر من 23 ألف جريمة يزعم أنه تم ارتكابها عن طريق الموقع. كما صدرت تقارير عن كمائن مناهضة للمثليين نسقها الموقع.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن هناك أكثر من 480 ضحية في التحقيق.

وأغلقت السلطات الفرنسية الموقع وجمدت أرصدة الحسابات البنكية المرتبطة به خلال الصيف.

ويشير الموقع إلى أنه منصة مخصصة للدردشة والنقاش وتتيح للمستخدمين التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات في المناطق الخاصة والعامة، على حد زعمه.