اعلان "ملابس داخلية" يثير "ضجة" في مصر

شفق نيوز/ قررت السلطات المصرية يوم الأحد، وقف عرض إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية، بعد رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ببيان صحفي، أن الإعلان خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

ويصور الإعلان مريضا يطلب منه الطبيب وممرضة خلع ملابسه لإجراء الكشف عليه، لتظهر ثقوب في ملابسه، ويطلب منه الطبيب المغادرة ومنحه 200 جنيه.

وتابع: "الإعلان أثار استياء الجمهور خاصة نقابة الأطباء، لما تضمنه من محتوى يتعارض مع أداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الأداب العامة والذوق العام"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وأشار البيان إلى أنه تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات، التي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.​