سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعلان "ملابس داخلية" يثير "ضجة" في مصر

Category: منوعـات

Date: 2022-04-03T13:30:58+0000
اعلان "ملابس داخلية" يثير "ضجة" في مصر

شفق نيوز/ قررت السلطات المصرية يوم الأحد، وقف عرض إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية، بعد رصد عدد من المخالفات التي شابت الإعلان.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ببيان صحفي، أن الإعلان خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

ويصور الإعلان مريضا يطلب منه الطبيب وممرضة خلع ملابسه لإجراء الكشف عليه، لتظهر ثقوب في ملابسه، ويطلب منه الطبيب المغادرة ومنحه 200 جنيه.

وتابع: "الإعلان أثار استياء الجمهور خاصة نقابة الأطباء، لما تضمنه من محتوى يتعارض مع أداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الأداب العامة والذوق العام"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

وأشار البيان إلى أنه تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات، التي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.​

related

سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

Date: 2020-12-18 17:24:27
سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

صور مذهلة.. اكتشاف أول مومياء مصرية "حامل"

Date: 2021-04-29 15:38:39
صور مذهلة.. اكتشاف أول مومياء مصرية "حامل"

إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

Date: 2020-12-31 18:33:32
إيقاف التحقيق مع محمد رمضان في قضية "إسرائيل"

جريمة تهزّ مصر.. صوّر اغتصاب شقيقته من أجل الميراث

Date: 2021-10-05 18:42:54
جريمة تهزّ مصر.. صوّر اغتصاب شقيقته من أجل الميراث

توقيف عروسين ليلة الدخلة بتهمة "لا تخطر على البال"

Date: 2021-01-09 17:10:31
توقيف عروسين ليلة الدخلة بتهمة "لا تخطر على البال"

مصر.. لص "تعيس" يسرق هاتفاً خلال بث تلفزيوني مباشر

Date: 2021-10-19 15:03:17
مصر.. لص "تعيس" يسرق هاتفاً خلال بث تلفزيوني مباشر

دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

Date: 2019-06-03 23:40:24
دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

محاكمة فنانة مصرية معروفة بتهمة فعل فاضح والإفساد

Date: 2021-01-14 15:07:07
محاكمة فنانة مصرية معروفة بتهمة فعل فاضح والإفساد