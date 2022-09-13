اعتمر عن الملكة اليزابيث ودعا لها بالرحمة.. مقيم يمني يثير "ضجة" في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن العام السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتقال معتمر مقيم من الجنسية اليمنية" بسبب حمله "لافتة" خلال العمرة، في مخالفة للنظم المحلية في البلاد.

وبحسب موقع الحرة الأمريكي فقد أوضحت المديرية إن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ألقت القبض على معتمر بعد أن ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام، في مخالفة لأنظمة وتعليمات العمرة.

وأضافت المديرية أن "المعتمر أحيل إلى النيابة العامة".

وانتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، تظهر، على ما يبدو، المعتمر وهو يحمل لافتة بالعربية والإنكليزية تشير إلى أنه "يقوم بالعمرة نيابة عن "الملكة إليزابيث مع دعاء لها بالرحمة".

فيما أثارت الصورة ردود أفعال سعودية بعضها كان مستغربا والأخر ساخرا من الفعل الذي قام به هذا المواطن، فيما وصف آخرون أنه ليس من المستبعد أن يقام مسجد باسم ملكة بريطانيا الراحلة بعد هذا التصرف.

وتوفيت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، قبل عدة أيام في قصر باسكتلندا، ومن المقرر أن يوارى جثمانها التراب هذا الأسبوع.