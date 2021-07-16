اعتقال منتج أفلام أمريكي شهير بتهمة إدارة شبكة دعارة

شفي نيوز/ اعتقلت الشرطة الأمريكية منتج الأفلام الأمريكي ديلون جوردان، الخميس، في مقاطعة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا بتهمة تشغيل وإدارة شبكة دعارة دولية واسعة، تحت غطاء شركة إنتاج أفلام، حسب مجلة ”variety“.

وتم توجيه الاتهام إلى منتج فيلم ”Skin“ لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، لكن التهم لم تعلن حتى يوم الخميس.

وقالت المدعية الفيدرالية لمانهاتن، أودري شتراوس: ”على مدى سنوات، أدار ديلون جوردان شبكة دعارة واسعة، باستخدام واجهات رسمية وشركة إنتاج أفلام لإخفاء الأرباح التي حققها من استغلال النساء“.

ووفقًا للائحة الاتهام، من عام 2010 إلى مايو/آيار عام 2017، أخضع جوردان العديد من النساء ومهد لإرسالهن إلى العملاء بمساعدة شريك تجاري مجهول من المملكة المتحدة.

وبحسب التقارير، أخفى المنتج المعروف، المدفوعات التي دفعها عن طريق الشيكات للنساء، تحت مسميات مثل رسوم النمذجة والاستشارات والعلاج بالتدليك والحفلات المنزلية.

ويواجه المنتج سلسلة من التهم، بما في ذلك التحريض والترويج للأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال بين الولايات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وأوضحت التقارير أن جوردان استخدم شركة الإنتاج الخاصة به، ”PaperChase Films“، وشركة أخرى لتكون واجهة لغسيل الأموال من شبكات الدعارة لإخفاء أصولها الإجرامية.

ووفقًا لقرار الاتهام، أشرف المنتج على إدارة شبكة الدعارة، ونظم سفر النساء لمقابلة عملاء لممارسة الجنس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب المدعين الفيدراليين في مانهاتن، فأنه استخدم البريد الإلكتروني للاتصال بعملائه ”لتنسيق خدمات الدعارة، التي تضمنت إرسال صور عبر البريد الإلكتروني لتأجير نساء لخدمات الدعارة ومراقبة تفاصيل سفرهن“.

وبعد اعتقال المنتج، دعا الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي جورج إم كراوتش جونيور أي شخص تعرض للأذى من قبل منتج الفيلم أو لديه معلومات عن تلك الشبكات التي تعمل بالدعارة، للتقدم والاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيوأرك، نيو جيرسي.

وأنتجت شركة جوردان عدة أفلام منها ”Skin“ و“The Kindergarten Teacher“، الذي فاز بجائزة الإخراج في مهرجان صندانس السينمائي عام 2018.

ومن المتوقع أن يمثل المنتج الأمريكي ديلون جوردان، أمام أحد القضاة في منطقة وسط كاليفورنيا، بينما لم يرد محاميه على الفور على طلب التعليق، حسبما ذكرت تقارير.