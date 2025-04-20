اعتقال ممثلة تركية شهيرة طعنت صديقتها حتى الموت

شفق نيوز/ القت الشرطة التركية، القبض على الممثلة سيفيل أكداغ، بتهمة قتل صديقتها إليف كيراف طعناً في منزل الأخيرة الواقع بمدينة إسطنبول.

ووفقاً لما ذكره موقع صحيفة "حرييت"، فإن أكداغ طعنت صديقتها عدة طعنات بعد نشوب جدال بينهما داخل المنزل (مساء السبت).

وأشارت الصحيفة، إلى أن أفراد عائلة كيراف، وبعد تعذر التواصل معها، أبلغوا الجيران الذين عثروا عليها غارقة في بركة من الدماء.

ووصلت خدمات الطوارئ بعد فترة وجيزة إلى مكان الحادث، لكن القتيلة كانت قد فارقت الحياة، وتم إعلان وفاتها في الموقع.

وتمكنت الشرطة من التعرف سريعاً على المشتبه بها، سيفيل أكداغ، بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكداغ قولها إنها كانت برفقة كيراف في الليلة التي سبقت الحادث، حيث اندلع شجار بينهما صباحاً، وزعمت أن الضحية ضربتها، ما تسبب باندلاع صراع انتهى بطعنات قاتلة.

وأضافت أنها كانت في حالة من الذعر بعد وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها كانت قد تناولت الكحول بشكل مفرط، وحاولت لاحقاً قطع معصميها لكنها تراجعت عن ذلك.

يُشار إلى أن أكداغ شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام التركية الشهيرة، من بينها "الذين لا يستطيعون الصمود"، و"التفاحة الممنوعة"، و"كذبتي الحلوة"، إضافة إلى أفلام مثل "إينا: السحر الأسود" و"كولياس: ثمن اللعنة".