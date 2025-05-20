اعتقال ملكة جمال سابقة بسبب إعلان ترويجي (صور)

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الفيتنامية، الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال "غراند إنترناشيونال"، نغوين ثوك ثوي تيان، بتهمة الاحتيال بعد ترويجها لمنتج حلوى أعلنت فيه أنه غني بالألياف، رغم علمها بأن المنتج لا يحتوي سوى على نسبة ضئيلة منها.

وذكرت صحيفة "الأمن العام" أن الشرطة أعلنت أمس الاثنين، أن تيان كانت على علم بأن نسبة الألياف في حلوى Kiera Super Greens لا تتجاوز 0.935%، على الرغم من تقديمها للجمهور على أنها تعادل طبقاً كاملاً من الخضروات في كل قطعة جيلاتينية.

وشاركت تيان في الترويج للحلوى إلى جانب مؤثرين آخرين هما فام كوانغ لينه وهانغ دو موك، في إطار مشروع تجاري مشترك.

وقد وصف الثلاثي المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "صحي ومدعّم بالألياف"، بينما كشفت التحقيقات أن الحلوى تحتوي على نسبة عالية من مادة السوربيتول، وهي مُحلٍ صناعي معروف بتأثيراته المُليّنة، بالإضافة إلى مكونات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

وأشارت التحقيقات إلى أن أكثر من 135 ألف عبوة من الحلوى بيعت لنحو 30 ألف عميل، محققة أرباحًا تجاوزت 655 ألف دولار أمريكي.

واكتسبت تيان شهرة كبيرة في فيتنام بعد فوزها بلقب ملكة جمال بانكوك عام 2021، وارتبط اسمها بعدد من العلامات التجارية الكبرى.

كما أصبحت أول شخصية عامة في فيتنام تحصل على لقب "صديقة ديور" في آذار/ مارس الماضي.

ويأتي هذا التوقيف في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للمؤثرين على مواقع التواصل، بسبب ترويجهم لمنتجات مغشوشة دون التحقق من جودتها أو تأثيراتها الصحية.