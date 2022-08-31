اعتقال سعوديين اشتبكوا بالأيدي والكراسي خلال حفلة مغنية لبنانية شهيرة.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العام السعودي، أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام".

وقال إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو خلال مشاجرة في مكان عام بمدينة الرياض" دون ذكر اسمه.

وأضاف أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، خلال إذاعتها خبر التوقيف يظهر فيديو المشاجرة التي تبين أنها اندلعت بين مجموعة من الشبان خلال حفلة للمغنية اللبنانية الشهيرة ميريام فارس، الخميس الفائت.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1564684442240794624

ويتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، منذ أيام، والذي يظهر الاشتباك بالأيدي والكراسي بين الشبان.

https://twitter.com/Mawteeni/status/1563210792086159365