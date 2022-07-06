اعتقال سبعيني أردني قتل نجليه وهرب إلى "مغارة"

شفق نيوز / اعتقلت الأجهزة الامنية الأردنية، اليوم الأربعاء، رجل سبعيني قتل ولديه وهرب بسبب خلافات مالية بينهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل ابنيه مختبئ داخل مغارة في محافظة عجلون".

وأضاف المتحدث أنه "وبالتحقيق معه، اعترف الأب بإطلاق النار على ابنيه إثر خلاف مالي، وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زال التحقيق جارياً.

وكانت الأجهزة الأمنية باشرت أمس الثلاثاء التحقيق في حادثة، أقدم فيها شخص سبعيني إثر خلافات مالية مع ابنيه في محافظة عجلون على إطلاق النار عليهما، ما أدى إلى وفاتهما.