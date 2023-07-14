اعتقال امرأة على علاقة بوفاة حفيد روبرت دي نيرو

شفق نيوز/ افادت شبكة أخبار "سي أن أن" بأن مصدرا مطلعا أكد لها اليوم الجمعة، القبض على امرأة، قد تكون لها علاقة بوفاة حفيد الممثل روبرت دي نيرو.

وتوفي لياندرو دي نيرو رودريغيز، عن 19 عاما، وفقا لإعلان من والدته درينا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مصدر إنفاذ القانون للقناة الأميركية، إن امرأة تدعى صوفيا ماركس، احتُجزت بتهمة بيع مخدرات لقاصر.

وقال المصدر إن ماركس لم توجه إليها تهمة القتل بعد، لكنه قال أيضا إن هذا "سبب محتمل للاعتقال" مؤكدا في السياق أن التحقيق جار.

وقال أيضا إن المنطقة الجنوبية القضائية في نيويورك هي من تولت القضية.

وبعد إعلانها عن وفاة ابنها لياندرو، قالت درينا دي نيرو لاحقا في قسم التعليقات في منشورها على المنصات الاجتماعية "باع شخص ما له حبوبا مغطاة بالفنتانيل، كانوا يعرفون أنها كذلك، وباعوها له، ولذلك رحل ابني إلى الأبد ".

والفنتانيل، مادة أفيوينة اصطناعية، سريعة المفعول، وهي أقوى من الهيروين بمقدار 50 مرة وبـ100 مرة أكثر من المورفين.