اعتقال الفنانة منة شلبي بعد ضبط مخدرات بحوزتها في مطار القاهرة

شفق نيوز / ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على (12 كيس ماريغوانا)، بحوزة شلبي أثناء تفتيش حقائبها، حيث كانت قادمة من نيويورك، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.

التحقيق في الواقعة

إلى ذلك أفادت مصادر لموقع "العربية" بأن النيابة العامة تحقق في الواقعة حالياً، وسيكون هناك قرار نهاية اليوم بشأن هذا الأمر، فيما نشرت وسائل إعلام محلية صوراً من مضبوطات شلبي.

فيلم الساحر

يشار إلى منة شلبي ممثلة مصرية، ولدت في 24 يوليو 1982.

وعُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.