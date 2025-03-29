اعتزال الغناء وارتداء الحجاب.. فنانة مصرية تصدم جمهورها (فيديو)

شفق نيوز/ قررت الفنانة المصرية، ياسمينا العلواني، يوم السبت، اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، في إعلان مفاجئ شكل صدمة لجمهورها.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" الذي لديه نحو مليون متابع، أوضحت العلواني أنها كانت تفكر في هذا القرار منذ سنوات، واتخذته لأنه فرض ديني، وعلقت على الفيديو: "اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً".

وأشارت إلى أنها بصدد تغيير نمط حياتها بالكامل، مؤكدةً أنها تشعر بالتوتر، لكنها متأكدة من دعم جمهورها لها في هذه المرحلة الجديدة.

وبينت الفنانة الشابة، أنها كانت تستعد لعمل فني جديد، لكنها قررت عدم استكماله بعد اتخاذها قرار الاعتزال.

وتفاعل متابعو ياسمينا مع الفيديو، حيث باركوا لها وأعربوا عن فرحتهم باتخاذها هذا القرار، متمنين لها الثبات عليه.

يذكر أن العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "Arabs got talent"، وحصولها على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.

ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".