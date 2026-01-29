"اعترفت بقتلها".. القبض على خادمة الفنانة هدى الشعراوي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت السلطات الأمنية السورية، مساء اليوم الخميس، القبض على خادمة الفنانة هدى الشعراوي بتهمة قتل الأخيرة، فيما أكدت أن الجانية أقرت خلال التحقيق بارتكاب الجريمة داخل منزل الضحية في العاصمة دمشق.

وذكر قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة في تصريحات صحفية أن "جريمة قتل المواطنة هدى الشعراوي وقعت صباح اليوم نتيجة تعرض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة، ما أدى إلى نزيف حاد"، مشيراً إلى نقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار صدور التقرير الطبي النهائي.

وأوضح عاتكة أن التحقيقات الأولية "أظهرت الاشتباه بخادمة المغدورة، المدعوة فيكي أجوك وتحمل الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".

وأكد أن "الوحدات المختصة تابعت تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرت خلال التحقيق بارتكاب الجريمة".

وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف دوافع الجريمة وملابساتها كاملة، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وكان مصدر محلي في العاصمة السورية دمشق أفاد لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، مبيناً أن "التحقيقات تشير إلى تورط خادمتها بالجريمة".

وولدت الممثلة هدى شعراوي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1938 في حي الشاغور بمدينة دمشق، وتُعد من الفنانات القديرات في الدراما السورية بعمر يزيد عن 80 عاماً.

وبدأت مسيرتها الفنية في إذاعة دمشق بصوتها المميز، ثم امتدت إلى التلفزيون والمسرح، وهي من المؤسسين في نقابة الفنانين السوريين.

وكان لها حضور في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها دور الداية "أم زكي" في مسلسل باب الحارة الذي رافقته في أجزاء عديدة لسنوات طويلة.

كما شاركت في مسلسلات أخرى مثل الحصرم الشامي، بيت جدي، أهل الراية، وعرفت بقدرتها على تجسيد الشخصيات الشعبية العميقة، وكانت تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية في البيئة الدرامية السورية.