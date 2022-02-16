اعتراف خطير من "روبلوكس".. خروقات جنسية في لعبة للأطفال (صور)

شفق نيوز/ اعترفت منصة Roblox روبلوكس بمشكلة تتضمن وجود مجموعة فرعية من المستخدمين يخرقون القواعد.

ويشير تقرير لـ BBC، إلى أن هناك لغة "جنسية غير لائقة" في الألعاب المشروعة أيضًا، في وقت أن ثلثي الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 عامًا يستخدمون هذه اللعبة.

وأوضحت أنها تجري مراجعة أمان لكل صورة وفيديو وملف صوتي لكن بعض المحتويات الصريحة تتسلل عبر الشبكة، كمثل "رجل عارٍ، يرتدي فقط طوق كلب، تقوده امرأة في زي العبودية على الأرض، أيضاً يرقص اثنان من المتعريات بجوار حانة"، فضلاً عن "مجموعة تجتمع حول زوجين يمارسان الجنس علانية، يشاهدان ويعلقان من حين لآخر، ورجل يرتدي زي نازي".

وبحسب تقرير لـ BBC، لم تكن هذه الكلمات واقعية أو حقيقية، ولكنها كانت أحداث تشهدها منصة إليكترونية خاصة بألعاب الأطفال بل أحد أهم وأشهر ألعاب الأطفال في العالم.

وفي عام 2020، قالت شركة Roblox بلومبرج إن ثلثي الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا، يستخدمون اللعبة.

ويتيح Roblox للمستخدمين إنشاء الألعاب وتشغيلها معًا. إنها طريقة للتواصل، في الوقت الفعلي، مع أشخاص آخرين في عالم رقمي.

ويمكن للاعبين بناء الألعاب باستخدام أدوات المطور التي توفرها المنصة. على عكس المزيد من الألعاب التقليدية ، يتم إنشاء المحتوى بواسطة مستخدميها. إنه نموذج عمل ناجح للغاية ، لكنه يأتي أيضًا بمشاكل.

وقال متحدث باسم المنصة إنها تقر أن لديها مشكلة: "نحن نعلم أن هناك مجموعة فرعية صغيرة للغاية من المستخدمين الذين يحاولون عمدا خرق القواعد"

وعادة ما تكون ألعاب كوندو حية فقط لفترة قصيرة - غالبًا أقل من ساعة - قبل اكتشافها وإزالتها.

وتقول Roblox إنها تحاول باستمرار جعل هذه الألعاب في وضع عدم الاتصال - باستخدام كل من الأنظمة اليدوية والآلية.

وقالت: "نجري مراجعة أمان لكل صورة وفيديو وملف صوتي يتم تحميله على Roblox ، باستخدام مزيج من اكتشاف الإنسان والآلة، لكن بعض المحتويات الصريحة تتسلل عبر الشبكة".

وقال لاري ماجد، رئيس ConnectSafely - وهي منظمة غير ربحية تعمل على زيادة الوعي حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، إنها قضية "القط والفأر".

وقال: "هناك أشخاص يبذلون قصارى جهدهم للتلاعب بالأنظمة".

وهذه الشقق ليست ألعابًا قد تتعثر فيها. سوف تحتاج إلى البحث بنشاط عنهم. لكن وجودها نفسه يزعج أشخاص مثل السيد ماجد: "Roblox منصة تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال ، وتسمح للأطفال دون سن 13 عامًا ، لذا فهي تتحمل مسؤولية خاصة لحماية مستخدميها."

ومما يثير القلق بشكل خاص احتمال قيام الأطفال والبالغين بالتواصل الاجتماعي معًا في هذه الأماكن.

ويشتمل جزء من اللعبة على برنامج مراسلة فورية حيث يمكن للمستخدمين التحدث مع بعضهم البعض - ومع أي شخص آخر يلعب اللعبة.

وقال Roblox لبي بي سي إنهم طوروا أدوات "الرقابة الأبوية" ، "التي يمكن استخدامها لتقييد من يتفاعل معه الأطفال والتجارب التي يمكنهم الوصول إليها".

لكن هذا يفترض أن الآباء يتمتعون بالدهاء التكنولوجي بما يكفي لمعرفة هذه الإجراءات الوقائية.

وأراد Roblox التأكيد لبي بي سي على صعوبة العثور على الشقق على المنصة. لكن البي بي سي وجدت لغة جنسية غير لائقة في الألعاب المشروعة أيضًا.

ووفقًا للدكتورة Liraz Margalit ، عالمة النفس الرقمية التي تدرس السلوك عبر الإنترنت، يتصرف الناس بشكل مختلف في metaverse - تمامًا كما يفعلون عبر الإنترنت. قالت: "لديك عدم الكشف عن هويتك ولديك تأثير التحريم. هذه المنصة توفر لك ساحة لعب لتفعل أي شيء تريده".

وفي الأسبوع الماضي ، قدمت شركة Meta ، الشركة الأم لفيسبوك ، ميزة "Personal Boundary" الجديدة إلى لعبة الواقع الافتراضي "Horizon Venues".

وتسمح اللعبة للأشخاص بمقابلة بعضهم البعض في أماكن مختلفة - حيث يمكن لأفاتارهم مشاهدة الرياضة أو حضور الحفلات الموسيقية أو القيام بفصول في صالة الألعاب الرياضية معًا.

وجاءت التغييرات بعد أن ادعت امرأة أنها تعرضت لاعتداء جنسي افتراضي على المنصة.

وقال Roblox لبي بي سي: "نحن لا نتسامح مطلقًا مع المحتوى أو السلوك الجنسي من أي نوع ، ونتخذ إجراءات سريعة ضد أي شخص يتبين أنه ينتهك معايير مجتمعنا".

وبعد أيام قليلة من عرض بي بي سي لنتائجها على الشركة ، نشرت شركة Roblox مدونة تلخص ما تفعله لحماية الشباب.

تتسابق شركات مثل Microsoft و Meta و Roblox حاليًا لبناء metaverses. ولكن هناك بالفعل دلائل على أنهم يكافحون من أجل مراقبة هذه العوالم الافتراضية.