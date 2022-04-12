اطمئن يا ماكرون.. بنزيما و زيدان لن ينافساك على الرئاسة حالياً

شفق نيوز / كشف موقع رياضي عربي، يوم الثلاثاء، عن تصويت مواطن فرنسي لصالح لاعب ريال مدريد كريم بنزيما في الانتخابات الفرنسية، فيما كشفت صحيفة فرنسية عن تصويت مرشح آخر لصالح المدرب الحالي ونجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان.

وقال موقع (هاي كورة) الرياضي في خبر اطلعت عليه شفق نيوز إن "شخصاً صوت لكريم بنزيما في الإنتخابات الفرنسية لكن لم يتم احتساب صوته"، مبيناً أن "هذه الواقعة أسالت الكثير من الحبر بشأن احتمالية أن يدخل بنزيما مجال السياسة في المستقبل، وأن يكون رئيساً لفرنسا في المستقبل بسبب شعبيته الطاغية".

وأوضح الموقع أن "بالعودة لقوانين فرنسا فإن هذا لا يمكن أن يحدث، لان أي رئيس لفرنسا يجب أن يكون من أم وأب من أصول فرنسية، وبنزيما لديه أصول جزائرية وبالتالي لا يستطيع الإنخراط في السياسة".

من جهتها قالت صحيفة "لا فيجارو" الفرنسية الشهيرة أن "أحد المصوتين قام بشطب اسم المرشح فاليري بيكريس، مرشح حزب الجمهوريين، ووضع بدلاً منه اسم زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد السابق، وصاحب الشعبية الجنونية في فرنسا".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأصوات التي حصل عليها زيدان وبنزيما باطلة، ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية.