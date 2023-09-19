اطلاق OPPO A58 بتجربة صوتية مغايرة

أعلنت شركة OPPO اليوم عن إطلاق هاتف OPPO A58 في العراق، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية المعروفة A. بفضل شاشة عرض Sunlight الرائعة مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة مطورة، يرتقي OPPO A58 بتجربة الترفيه لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من الاستخدامات.
يتميز بشحن قوي بقدرة 33 واط SUPERVOOCTM، وبطارية كبيرة تدوم طويلاً بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، وأجهزة محسّنة، ونظام التشغيل ColorOS 13.1 البديهي، ويتميز OPPO A58 المصمم بأناقة بعمر بطارية ممتاز وأداء قوي، مما يوفر أداءً موثوقًا وسلسًا بشكل يتناسب مع ديناميكية مستخدميه ونمط حياتهم.
تصميم نحيف ومميز
يتوفر OPPO A58 بلونين: Glowing Black و Dazzling Green. يتميز اللون الأسود المتوهج بتوهج OPPO الأيقوني الذي يخلق تأثيرًا كريستاليًامتلألئًا جميلاً ويوفر شعورًا بالراحة.
يتميز اللون الأخضر المبهر بتصميم حريري متوهج خاص، مما يمنح اللوحة الخلفية ملمسًا حريريًا ومظهرًا منعشًا. بفضل الغطاء الخلفي المنحني الانسيابي 2.8D، والمزين بلوحة بيضاوية مصقولة حول وحدة الكاميرا، يزن OPPO A58 حوالي 192 جرامًا ويبلغ سمكه 7.99 ملم فقط، مما يضمن قبضة مريحة ومظهرًا نحيفًا وأنيقًا.
مشاهدة واضحة وساطعة حتى في ضوء الشمس
يتميز هاتف OPPO A58 الجديد بشاشة FHD+ Sunlight مقاس 6.72 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. توفر شاشة Sunlight سطوعًا يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع، بحيث يمكن للمستخدمين بسهولة عرض الصور أو قراءة النص تحت ضوء الشمس الساطع.
بفضل الدقة العالية التي تبلغ 2400 × 1080 ودعم التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100%، تعرض شاشة Sunlight محتوى نابضًا بالحياة بشكل ملحوظ ونصًا حادًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزات All-Day AI Eye Comfort، تكون الشاشة مريحة للعين وللمشاهدة لفترات طويلة، ليلا أو نهارا.
مكبرات صوت ستيريو مزدوجة رائعة مع وضع الصوت الفائق
تم تجهيز OPPO A58 بمكبرات صوت استريو مزدوجة مطورة لتوفير تجربة صوتية رائعة وعالية الجودة. أعلى بنسبة 40% من الجيل السابق، توفر مكبرات الصوت تأثيرات صوتية محيطية غامرة، مما يضمن جودة صوت أكمل وأكثر ثراءً للمكالمات أو الألعاب أو الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يقدم OPPO A58 أيضًا وضع Ultra Volume Mode الذي يعمل على رفع الصوت بما يصل إلى 300%، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى بسهولة وسماع المكالمات الهاتفية حتى في البيئات الصاخبة.
مزيد من الإبداع باستخدام نظام الكاميرا المحسّن
تم تجهيز OPPO A58 بكاميرا AI بدقة 50 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور واضحة تمامًا وعالية الدقة. مع دعم تجميع وحدات البكسل، يتم دمج أربع وحدات بكسل معًا لتكوين بكسل واحد أكبر، مما يحافظ على مزيد من التفاصيل، خاصة في الإضاءة المنخفضة. تعمل كاميرا AI بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا الصور الشخصية بدقة 2 ميجابكسل معًا لتوفير ضبابية رائعة في الخلفية وإبراز الموضوع في الوضع الرأسي. بفضل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، يوفر هاتف OPPO A58 صور سيلفي مذهلة وجودة مكالمات فيديو محسنة.
عمر بطارية طويل وشحن سريع رائد
بفضل البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، يمكن لمستخدمي OPPO A58 الاستمتاع بـ 32 ساعة من المكالمات الهاتفية، أو 16 ساعة من مشاهدة YouTube، أو 5 ساعات من لعب PUBG بشحن كامل لمرة واحدة. يتميز الهاتف الذكي أيضًا بشحن سريع بقدرة 33 واط SUPERVOOCTM، والذي يشحن البطارية بقوة 5000 مللي أمبير بسرعة إلى 100% في 75 دقيقة فقط، بينما يضمن الشحن السريع لمدة 5 دقائق 3.39 ساعة من المكالمات الهاتفية، مما يخفف من مخاوف الشحن ويبقي المستخدمين في حالة تنقل دون انقطاع.
أداء سلس مدعوم بأجهزة وبرامج محسنة
مدعومًا بمنصة MediaTek Helio G85، يحقق OPPO A58 قفزة في الأداء مقارنة بسابقه من الأجهزة. مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة القراءة فقط (ROM) بسعة 128 جيجابايت، يوفر الهاتف الذكي الكثير من الذاكرة ومساحة التخزين. يمكن لتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من OPPO مضاعفة ذاكرة الوصول العشوائي المتوفرة مع ذاكرة وصول عشوائي ممتدة تصل إلى 8 جيجابايت، مما يوفر طبقة إضافية من السلاسة للاستخدام اليومي. ومن ناحية البرنامج، يمكن لمحرك الحوسبة الديناميكي في ColorOS 13.1 جدولة موارد الحوسبة بدقة، مما يضمن تجربة أكثر استجابة وأكثر سلاسة عند التبديل بين التطبيقات، وهو مثالي للألعاب أو المهام المتعددة.
بالإضافة إلى أدائه القوي، اجتاز OPPO A58 أيضًا اختبارات حماية الطلاقة لمدة 36 شهرًا التي تم إجراؤها في مختبر OPPO، مسجلاً متوسط معدل تقادم أقل من 10% لضمان سلاسة الهاتف على المدى الطويل.
صُنعت من أجل المتانة
تم تصميم OPPO A58 مع أخذ المتانة في نظر الاعتبار، وهو يتمتع بتصنيف IP54 وهو محمي من انسكاب السوائل والغبار. الهاتف محمي بشكل جيد ضد الحوادث اليومية، مما يحرر المستخدمين من القلق. بالإضافة إلى ذلك، اجتاز هاتف OPPO A58 ستة اختبارات رئيسية مصممة لقياس مقاومة السقوط الجسدي، والماء، والإشعاع، والأضرار المناخية، والسقوط الصغير المتكرر، واستقرار الإشارة، مما يوفر للمستخدمين راحة البال طوال اليوم.
سعر الجهاز وتوافره في الأسواق
وسيتوفر OPPO A58 في العراق بلونين جذّابين: الأخضر (Dazzling Green) والأسود (Glowing Black). وسيكون سعر الهاتف من طراز طراز 8 جيجابايت RAM و128 جيجابايت ROM بـ 149 دولارًا.