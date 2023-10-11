اطعمة تدخل ضمن النظام الغذائي للانسان تسهم بتعزيز صحته العقلية

شفق نيوز/ قد لا نربط بشكل مباشر بين صحتنا العاطفية والغذاء، فاتباع نظام غذائي متوازن ضروري سيزود الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو وبناء المناعة، ولكن إلى جانب الصحة البدنية، فمن المهم أيضًا التركيز على الصحة العقلية .

وإليك أهم الأطعمة للحصول على عقل قوى وصحى، وفقا لما نشره موقع " industantimes"، إذ يجب دمج الأطعمة التالية في نظامك الغذائي للحصول على عقل قوي وصحي:

الفواكه والتوت:

تناول الفواكه والتوت يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ، يمكن تحسين كل من عمليات الذاكرة ومكافحة الشيخوخة من خلاله، أظهرت الدراسات أن آكلي الفاكهة هم أكثر عرضة للإبلاغ عن مستويات أعلى من الصحة العقلية وأقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بمن لا يتناولون الفاكهة.

الأسماك:

دهون أوميجا 3 غنية بالأسماك، تعتبر هذه الدهون ضرورية للدماغ، ويجب أن تأتي هذه الدهون من النظام الغذائي لأن جسم الإنسان لا يستطيع تصنيعها. تظهر الدراسات وجود صلة بين سوء تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية والاكتئاب، تعتبر المأكولات البحرية مثل الأسماك الزيتية ومكملات الأسماك مصادر ممتازة للأوميجا 3.

الخضراوات الورقية الخضراء:

بسبب أهميتها الغذائية، ينصح خبراء التغذية باستمرار بإدراجها في نظامنا الغذائي، تحتوي الخضراوات الورقية على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والمعادن وحمض ألفا اللينوليك والفيتامينات، تعتبر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين ك يمكن أن يساعد في منع تطور القلق والاكتئاب.

المكسرات:

اللوز والجوز مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة لتحسين الصحة العقلية، يحتوي الجوز أيضًا على دهون أوميجا 3، تمامًا مثل الأسماك الدهنية، من ناحية أخرى، يعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E وقد يدعم تحسين الذاكرة.