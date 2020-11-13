اصغر مبرمج في العالم يدخل موسوعة غينيس

شفق نيوز / دخل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل هدية قدمها له والده.صاحب السنوات الـ6 ،أركام تالسانيا، دخل الموسوعة كأصغر مبرمج في العالم، وذلك بعد ان تمكن من إتقان لغة برمجة بايثون.

وتجدر الإشارة إلى أنه اجتاز اختبار شهادة مايكروسافت في مركز اختبار Pearson VUE.

وقال أركام: "والدي علمني ذلك، وقد بدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل ويندوز واي او اس. علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون".