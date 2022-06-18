العثور على حيوان نادر "عالمياً" في مدينة عراقية

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباءً وصور عن العثور على حيوان "نادر" وأحد الطفرات النادرة في الشرق الأوسط والعالم في ناحية الاسحاقي، جنوبي شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون، أن "صياداً من صلاح الدين عثر على كلب الماء الأوراسي من (طفرة المهاق) في نهر دجلة بناحية الاسحاقي، جنوبي شرق صلاح الدين.

وأوضح خبراء في البيئة لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحيوان يعد أول تسجيل في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم لهذه الطفرة الحيوانية النادرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي "رفض الصياد محاولات عديدة لشراء هذا الحيوان النادر بمبالغ كبيرة".

وبعتبر الصياد، هذا الحيوان النادر، "ملكاً للعراق وجزءً مهماً من التراث الطبيعي العراقي".