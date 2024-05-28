اصطفاف ستة كواكب.. الأرض على موعد مع حدثين فلكيين نادرين

شفق نيوز/ بعد الكسوف النادر في القارة الأمريكية الشمالية، والتي تلاها ظاهرة "الشفق القطبي" في نصف الكرة الأرضية الشمالي الناجمة عن العاصفة المغناطيسية القوية التي هبّت أخيرا من الشمس، يبدو أن العالم سيكون على موعد مع ظاهرة نادرة أخرى تُعرف باسم "اصطفاف الكواكب"، ستبدأ في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.

وهذه الظاهرة الفلكية نادرة الحدوث وربما يراها المرء مرة واحدة في حياته، حيث تصطف ستة كواكب وهي عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وراء بعضها ويكون القمر سابعهم.

الاصطفاف ليس حقيقيا إنما يتهيئ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر شهر يونيو/ حزيران، ليبدو في بعض الأحيان وكأن هذه الكواكب تلاحق الشمس في حركتها ضمن منظر فريد، وسيختلف ترتيب هذه الكواكب بحسب موقعك على سطح الأرض.

وكالة الفضاء الأميركية ناسا قالت إن أفضل الأوقات لمشاهدة موكب الكواكب سيكون مع شروق الشمس بشرط أن تكون السماء صافية، وفي بعض البلدان قد يضطر الناس للاستعانة بتلسكوب للاستمتاع بالمنظر.

العرض المثالي سيكون في التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران إذ سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا.

هذا الحدث الفلكي لن يكون الوحيد في السماء هذه السنة، ففي سبتمبر/ أيلول المقبل سيتمكن الناس في أماكن مختلفة من مشاهدة انفجار نوفا.

نوفا يحدث بعد انفجار بين نجم كبير وآخر صغير يدور حوله ليظهر في سماء الأرض ضوء يستمر أياما عدة ويشبه ضوء نجم الشمال.

البشرية ستشاهد هذا الانفجار للمرة الثالثة منذ اكتشافها في القرن الثامن عشر.