اصالة نصري تطالب بـ"الرحمة": لا اعرف التحدث

شفق نيوز/ خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها. بعدما أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بسبب حفلها بـ "بحيرة عين الصيرة بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة".

وعلقت صاحبة "ما بقاش أنا" على الحملة التي تعرضت لها قبل الحفل، بأن جل ما تتمناه أن يهدأ الناس.

وأضافت في تصريح خلال لقائها ببرنامج et بالعربي: كل أمنياتي الناس تروق وترحم بعضها، إحنا ناقصنا شوية رحمة في قلوبنا.. مع إن العرب رُحَمَاء ولكن يمكن بعض الأحداث قست قلوب البعض.

كما وجهت أصالة رسالة لجمهورها: "زيكم أنا قولت اليوم ما بعرف أتحدث وسنين طويلة من عمري أكتر من نصها قضيتهم معكم وبينكم، شو هو الوضع غير مستقر، ولادي بيحكي مصري بس أنا وأمي بنحكي سوري، ولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري، كلهم مصريين وبيحكوا مصري ولدوا هون، وأنا كذلك وأصحابي الأقراب مصريين، وبفتخر بالفن وإني واحد من أهله".

يشار إلى أن الفنانة كانت تعرضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية، حيث طالب البعض بإلغاء حفلها بالقاهرة، بعدما اعتبروا تصريحاتها نكرانا لفضل مصر عليها في مشوارها الفني.

كما انتشر هاشتاغ إلغاء حفل أصالة في مصر، على تويتر.

بالمقابل، انتشر هاشتاغ #أصالة_في_مصر مرحباً بالفنانة السورية ومتضامنا معها.

بينما غردت الفنانة تعقيباً: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة".