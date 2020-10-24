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اشترى بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ.. فأصبح مليونيراً

Category: منوعـات

Date: 2020-10-24T09:42:10+0000
اشترى بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ.. فأصبح مليونيراً

شفق نيوز/ عن طريق الخطأ اشترى سمير مزاحم (56 عاما) بطاقة يانصيب، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستجعله من أصحاب الملايين، وتغير حياته رأسا على عقب.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، الجمعة أن مزاحم يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه.

وشعر مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

لكن عندما عاد إلى تطبيق هاتفه في وقت لاحق، وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة. صعق من حجم المفاجئة: ربح مليوني دولار أميركي.

وقال سمير مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي، واستغرق الموضوع أياما حتى استوعب عن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.


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