"اشترط عدم فتحها الا بعد رحيله".. خزانة بيليه في سانتوس البرازيلي "لغز" مفتاحه بيد النادي

شفق نيوز / كشفت صحيفة اسبانية، اليوم الجمعة، عن وجود الغاز لازالت لم تحل، تحيط بالأسطورة البرازيلية بيليه، حتى بعد وفاته، وأبرزها خزانة ملابسه في نادي سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيليه وضع بعض الأشياء في الخزانة وطلب عدم فتحها إلا بعد وفاته، إذ لاتزال الخزانة مخصصة للأسطورة الراحل حتى الآن.

ومع وفاة بيليه، سيكون ممكناً فتح الخزانة لرؤية محتوياتها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيوافق على ذلك بالفعل أم لا، إذ يتوقع كثيرون أن يحولها إلى متحف.

وقالت الصحيفة إن البعض يتوقع أن يكون في الخزانة حذاء ارتداه في مباراته الأخيرة مع سانتوس، إضافة إلى رسالة امتنان محتملة للنادي الذي أمضى فيه مسيرته الاحترافية بأكملها تقريبا.

وتوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعتبر بنظر الكثيرين أعظم لاعب في كل العصور والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس.

وبدأت البرازيل اليوم الجمعة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.