سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اشتراط لقاح كورونا لأداء العمرة

Category: منوعـات

Date: 2021-01-06T21:17:00+0000
اشتراط لقاح كورونا لأداء العمرة

شفق نيوز/ أوضح وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

وقال وزير الحج والعمرة عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، في تصريح صحفي إن من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، مؤكدًا أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تدشين خدمة التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي في منتصف الشهر الماضي قبل أن تدشن مركز لقاحات كورونا في مدينة الرياض، الذي يضم أكثر من 550 عيادة، ثم أتبعته بتدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، الذي يضم 84 عيادة، وبعده قامت الوزارة بتدشين مركز لقاحات كورونا في مركز المعارض الدولية في الظهران بالمنطقة الشرقية، الذي يضم 84 عيادة.

وأكدت وزارة الصحة أن المراكز الثلاثة تم تجهيزها ودعمها بالخِدْمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقد حددت الصحة السعودية الفئات ذوات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل الذين تمت لهم عمليات زراعة أعضاء، ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكُلَى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

related

اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

Date: 2020-10-21 16:42:02
اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

Date: 2020-12-05 10:13:24
ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

إصابة نجم هوليود بفيروس كورونا

Date: 2020-08-10 15:25:59
إصابة نجم هوليود بفيروس كورونا

تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

Date: 2020-03-13 16:14:28
تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

تدشين اول جواز سفر خاص بكورونا

Date: 2020-12-24 16:06:34
تدشين اول جواز سفر خاص بكورونا

7 علامات قد تشير لإصابتك بكورونا "دون أن تدري"

Date: 2020-08-29 15:20:20
7 علامات قد تشير لإصابتك بكورونا "دون أن تدري"

تحمي فعلًا أم مجرد قناع؟ ماذا يقول العلم عن "الكمامة"

Date: 2020-11-19 19:27:41
تحمي فعلًا أم مجرد قناع؟ ماذا يقول العلم عن "الكمامة"

انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا

Date: 2020-07-14 10:37:41
انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا