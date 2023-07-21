اشتباك وضرب بالايدي بين إعلامي ووزير سابق بتلفزيون لبناني.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع شجار خلال برنامج "صار الوقت" (مساء أمس الخميس)، بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والإعلامي سيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدأ بتلاسن حاد ثم إلى تضارب بين الاثنين مع اشتراك الجمهور.

وبدأ الإشکال في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، على قناة mtv التلفزيونية، بعد حصول تلاسن غاضب، قام الوزير وهاب خلاله برمي كوب من الماء على وجه أبو فاضل، ما أدى إلى احتدام الحال، وإلى غضب حمل الجمهور ومرافقي الوزير والإعلامي المتواجدين في البرنامج، على مهاجمة طاولة الحوار في الاستديو، وفقا لما نراه في الفيديو المعروض، وفيه نرى الوزير السابق وعلى عينيه نظارة.

وأصيب الإعلامي أبو فاضل هو شقيق المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، بجروح متوسطة جراء الإشكال الذي استمر دقائق، والذي انتهى بتفريق المتلاسنين ومن كان معهما في الاستديو.

إلا أن كل شيء عاد في مشكل تابع، خارج الأستديو، حين أقدم مرافقون للوزير السابق على ضرب أبو فاضل "لذلك اعتذر الوزير مما حدث في الخارج" بحسب ما ذكر أحد الناشطين في تويتر.