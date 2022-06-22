اسرائيل.. اكتشاف مسجد نادر يعود الى صدر الاسلام

شفق نيوز/ كشف منقبو آثار إسرائيليون، يوم الأربعاء، عن مسجد ريفي قديم ونادر في صحراء النقب بجنوب البلاد يلقي الضوء على انتقال المنطقة من الديانة المسيحية إلى الإسلام.

وقالت سلطة الآثار الإسرائيلية في بيان اوردته وسائل اعلام، إن بقايا المسجد الذي يعتقد أن عمره يزيد عن 1200 عام اكتشفت خلال أعمال بناء حي جديد في مدينة راهط البدوية.

ويحتوي المسجد على "غرفة مربعة وجدار مواجه لاتجاه مكة مع محراب نصف دائري في الجدار يشير إلى الجنوب".

وأشارت سلطة الآثار إلى أن "هذه السمات المعمارية الفريدة تظهر أن المبنى كان يستخدم كمسجد وربما كان يستضيف عشرات المصلين في وقت واحد".

إضافة إلى ذلك تم اكتشاف "مبنى فخم" على مسافة قصيرة من المسجد مع بقايا أدوات المائدة والتحف الزجاجية التي تشير إلى ثراء ساكنيه.

وقبل ثلاث سنوات اكتشفت سلطة الآثار في موقع قريب مسجداً آخر يعود للحقبة نفسها، من القرن السابع إلى القرن الثامن الميلادي، واصفة المسجدين بأنهما من بين أقدم أماكن العبادة الإسلامية المعروفة على مستوى العالم.

واعتبرت سلطة الآثار الإسرائيلية أن المساجد والعقارات والمنازل الأخرى الموجودة في الجوار تلقي الضوء على "العملية التاريخية التي حدثت في شمال النقب مع ظهور دين جديد هو الدين الإسلامي وحكم وثقافة جديدين في المنطقة".

وبدأ الفتح الإسلامي للمنطقة في النصف الأول من القرن السابع ميلادي.

وقالت سلطة الآثار إن المساجد الموجودة في راهط سيتم الحفاظ عليها في مواقعها الحالية، سواء كآثار تاريخية أو أماكن للصلاة.