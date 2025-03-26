استنفار في واشنطن.. مرض معدٍ يتنقل بين السكان

شفق نيوز/ أعلن مسؤولو الصحة في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تسجيل حالة إصابة بالحصبة لشخص زار عدة مواقع خلال فترة العدوى، مما يزيد من القلق بشأن انتشار المرض في ظل انخفاض معدلات التطعيم.

وأفادت التقارير، بأن المريض تنقل في أنحاء العاصمة واشنطن خلال الأسبوع الماضي، حيث زار أماكن مزدحمة، بما في ذلك استقلاله لقطار Amtrak الشمالي الشرقي المتجه جنوبًا من محطة يونيون في 19 مارس/ آذار، بالإضافة إلى زيارته لمركز "ميدستار" للرعاية العاجلة في آدامز مورغان في 22 مارس/ آذار.

وحثت السلطات الصحية الأشخاص غير الملقحين، أو أولئك الذين تلقوا لقاح MMR قبل عام 1968، وكانوا على اتصال بالمريض، على التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، سجلت الولايات المتحدة 378 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في 17 ولاية، متجاوزة إجمالي الحالات المسجلة في العام الماضي (285 حالة). وتركزت معظم الإصابات في غرب تكساس، حيث تم تسجيل أول حالة وفاة منذ عام 2015 لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مع استمرار التحقيق في وفاة أخرى في نيو مكسيكو.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انخفاضًا في معدلات التطعيم وتراجعًا في الثقة بالمؤسسات الصحية، مما يزيد من خطر تفشي المرض.

ويعد الطفح الجلدي أبرز الأعراض، حيث يظهر بعد 3 إلى 5 أيام من بدء الأعراض، يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى باقي أنحاء الجسم. ويمكن للمصابين نقل العدوى قبل 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي وحتى 4 أيام بعده.

وأكد خبراء الصحة على أهمية تعزيز معدلات التطعيم لمنع تفشي المرض، داعين الجميع للتحقق من حالتهم التطعيمية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.