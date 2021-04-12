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استقدام نجم "عراق آيدول" لإطلاقه النار في كركوك

Category: منوعـات

Date: 2021-04-12T16:00:40+0000
استقدام نجم "عراق آيدول" لإطلاقه النار في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، يوم الاثنين، عن استقدام أحد نجوم برنامج المواهب الغنائية "عراق آيدول" بسبب قيامه بإطلاق نار عشوائي في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على ما نشر يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الفنان مصطفى سمير، بإطلاق النار قرب مبنى محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية تم استقدام الفنان إلى مقر قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة حيث قدم المدعو اعلاه اعتذار إلى القوات الأمنية لكون ما قام به خرق واضح للقانون.

وأضافت القيادة أن الفنان مصطفى سمير أكد عدم تكرار فعلته مستقبلاً، مشيرة الى انه تم عرض اوراقه على الجهات المختصة.

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