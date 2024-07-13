استفز الريال بقميص ميسي.. ملاكم شهير يصبح بطل برشلونة الجديد

شفق نيوز/ بات الملاكم لاوتارو ديل كامبو الشهير بـ"لا كوبرا"، بطلاً شعبياً في نادي برشلونة بسبب قميص أسطورة "البلوغرانا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

"لا كوبرا" خاض نزالاً مرتقباً أمام غوانيار، وذلك أمام حشد ضخم في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

واستطاع "لا كوبرا" حسم النزال لصالحه، ليحتفل بطريقة استثنائية وغير متوقعة في قلب البرنابيو.

واحتفل "لا كوبرا" على طريقة ميسي الشهيرة، حين خلع قميصه وأظهره أمام جماهير ريال مدريد.

وكان هذا الاحتفال قام به ميسي، حين سجل هدفاً قاتلاً انتصر به فريقه الأسبق برشلونة على ريال مدريد في ملعب البرنابيو بنتيجة 4-3 عام 2017.