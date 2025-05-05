استغلال جنسي ومخدرات.. مغني الراب "ديدي" يواجه السجن المؤبد

شفق نيوز/ يبدأ القضاء الأمريكي، يوم الاثنين، محاكمة طال انتظارها لنجم الهيب هوب وقطب الموسيقى "ديدي" واسمه الحقيقي شون كومز، حيث يواجه عدة تهم من شأنها أن تكلفه عقوبة السجن مدى الحياة.

ومن بين هذه التهم، الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي، ونقل الأشخاص لأغراض "الدعارة"، فضلاً عن الخطف والفساد، ومن أخطر هذه التهم التآمر من أجل الابتزاز.

وهو ما يطالب به الادعاء العام الذي يتهم بي ديدي باستخدام امبراطوريته الموسيقية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لتعمل وعلى غرار المافيا كمؤسسة إجرامية لا تتردد في استخدام التهديد أيضاً لإجبار الضحايا على الرضوخ لرغبات جنسية رغما عنهم.

لكن "ديدي" ينكر هذه الاتهامات ويصر على براءته رغم أن الادعاء الأمريكي يتهمه بتزعم مؤسسة إجرامية من خلال إجبار النساء على المشاركة في مغامرات جنسية تستمر أحياناً لعدة أيام متواصلة وتشارك فيها الكثير من الشخصيات وبائعات الهوى وحيث يجري استهلاك المخدرات بكثافة.

ويقبع "ديدي" اليوم في سجن بنيويورك بعد اعتقاله في مانهاتن منذ ثمانية أشهر، يواجه أيضاً اتهامات بالعنف الجنسي من أكثر من مئة امرأة ورجل.

تجدر الإشارة إلى أن فارق التوقيت بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 7-10 ساعات.