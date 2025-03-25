استعدوا للسبت المقبل.. كسوف جزئي للشمس في حدث فلكي مذهل

شفق نيوز/ بعد أسبوعين من خسوف القمر الكلي الذي شهدته أمريكا الشمالية، سيستمتع الفلكيون يوم السبت المقبل 29 آذار/ مارس الجاري بحدث مذهل لم يُشاهد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، إلا وهو كسوف جزئي للشمس، حيث يمر القمر أمامها جزئياً، مُلقيًا بظلاله على أجزاء من نصف الكرة الشمالي، ورغم أن الكسوف لن يكون كلياً لكنه سيكون حدثاً مثيراً.

ومن المتوقع أن يكون هذا الكسوف واحداً من أبرز أحداث رصد الفضاء في العام 2025. وسيتمكن المراقبون في شرق كندا وشمال شرق الولايات المتحدة من مشاهدة شروق الشمس المكسوف جزئياً. كما سيُعتبر أول كسوف شمسي في أمريكا الشمالية منذ "الكسوف الأمريكي الكبير" في 8 نيسان/ أبريل 2024.

كسوف جزئي كبير

وسيكون هذا الحدث كسوفاً جزئياً عميقاً، حيث سيغطي القمر نحو 93% منه. وسيُشاهد عند شروق الشمس وبعده بقليل في أجزاء من أمريكا الشمالية، ثم في جرينلاند وأيسلندا وأوروبا وشمال غرب أفريقيا، حيث سيكون الكسوف أصغر مع ارتفاع الشمس طوال الصباح.

كما سيتمكن سكان شمال غرب روسيا من مشاهدة الكسوف في وقت متأخر من اليوم، مع غروب شمس جزئي في مناطق نائية من سيبيريا.

أين ومتى؟

سيحدث الكسوف الجزئي للشمس لمدة ساعتين تقريباً، من الساعة 4:50 فجراً حتى 8:43 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8:50 و12:43 بالتوقيت العالمي). وأفضل الأماكن لمشاهدته هي شمال كيبيك، حيث سيحجب القمر 93.1% من الشمس. وكلما اقتربت من أكوليفك في شمال كيبيك، زاد عمق الكسوف. كما تشهد هذه المنطقة الكسوف عند شروق الشمس.

وهناك أيضاً أماكن مميزة أخرى لمشاهدته تشمل شمال شرق مدينة كيبيك وعلى طول الحدود بين ولاية مين ومقاطعة نيو برونزويك.

إجراءات السلامة

وأثناء كسوف الشمس الجزئي، يجب عدم النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين. من الضروري استخدام نظارات كسوف خاصة أو منظار شمسي آمن يتوافق مع المعيار الدولي ISO 12312-2، حيث لا تكفي النظارات الشمسية العادية لحماية العين.

ولا يجب النظر إلى الشمس عبر كاميرا أو تلسكوب أو منظار ثنائي العين دون فلتر شمسي مخصص، لأن الأشعة المركزة قد تتسبب في إصابات خطيرة للعين، وفقًا لما ذكرته وكالة "ناسا".

وإذا لم تتوفر نظارات الكسوف أو المنظار الشمسي، يمكنك استخدام طريقة عرض غير مباشرة، مثل عرض صورة الشمس عبر ثقب صغير في بطاقة أو أي سطح آخر. عند القيام بذلك، يجب أن تكون الشمس خلفك لمشاهدة الصورة بأمان.