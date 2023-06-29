استطلاع.. الطعام والملابس أكثر ما يشتريه الشباب عبر الانترنيت

شفق نيوز/ كشف نتائج استطلاع شركة "أصداء بي سي دبليو" لعام 2022 والتي تعمل في مجال العلاقات العامة، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتدريب الإعلامي، أن الطعام والملابس أكثر المنتجات التي يشتريها الشباب العربي عبر الانترنيت.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الشركة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "أكثر منتجات الخدمات التي تم شراؤها من قبل الشباب العربي عبر الانترنت خلال العام الماضي 2022 جاء بالمركز الاول الطعام وبنسبة 48% يليه الملابس بنسبة 42% ومن ثم منتجات البقالة 27%".

وتابعت ان "مستحضرات التجميل جاءت رابعا بنسبة 25%، ومن ثم الأجهزة الالكترونية خامسا بنسبة 20%، ثم جاءت الاجهزة الالكترونية المنزلية بنسبة 8%، والأثاث المنزلي بنسبة 6%، ومن ثم خدمات السفر بنسبة 6% ايضا".

وجاء بعدها "الفعاليات بنسبة 5%، والكتب والأفلام بنسبة 4%، وجاء بعدها الموسيقى بنسبة 4%، وجاءت اخيرا السلع الفاخرة بنسبة 3%".