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استخف به فقتله.. كوفيد يقضي على بطل الملاكمة "أندرتيكر"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-28T06:20:44+0000
استخف به فقتله.. كوفيد يقضي على بطل الملاكمة "أندرتيكر"

شفق نيوز/ توفي بطل الملاكمة المناهض للقاحات المضادة لفيروس كورونا "فريدريك سينيسترا" والذي كان يعرف باسم "أندرتيكر"، عن عمر ناهز 41 عاماً، بعد أن استخف بإصابته بمرض كوفيد-19، وخرج من المستشفى لعلاج "الفيروس الصغير"، على حد قوله، بالأوكسجين.

وجاءت وفاة سينيسترا بسبب المضاعفات المتعلقة بالفيروس، بعد خروجه بأسابيع من أحد المستشفيات في بلجيكا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وبعد أن خرج  من المستشفى، أخبر الملاكم متابعيه أنه سيعالج الأعراض في المنزل.

ونقل الملاكم إلى المستشفى في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أجبره مدربه على طلب المساعدة الطبية، ونشر صورا لنفسه مستلقيا على السرير في جناح العناية المركزة، وفي أنفه أنبوب أكسجين.

كما نشر سينيسترا مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، بدا فيه أنه يكافح من أجل التنفس، وكتب في تعليق مصاحب أنه "ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى".

ورغم ذلك، شجب القيود الحكومية لاحتواء كورونا، وقال إن "الفيروس الصغير'' لم يمنعه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده بالمستشفى.

وكان سينيسترا نشطاً على الإنترنت حتى 13 ديسمبر/ كانون الثاني، لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية.

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