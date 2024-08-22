استخراج "أكبر" ماسة في العالم

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لشركة Lucara Diamond Corp الكندية عن استخراج واحدة من أكبر الماسات في العالم وزنها 2492 قيراطا

وقد عثر على هذه الماسة الكبيرة في منجم Karowe الواقع شمال شرق بوتسوانا.

وتعتقد حكومة بوتسوانا أن الألماسة الضخمة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطا، هي الأكبر التي تكتشف في البلاد، وقالت إنها ستعرضها في وقت لاحق اليوم الخميس

وقال وليم ليمب المدير العام للشركة: "نحن سعداء جدا باكتشاف هذه الماسة الاستثنائية التي وزنها 2492 قيراطا. إن هذا الاكتشاف يوضح الإمكانيات المتميزة لمنجم Karowe، ويؤكد صحة استثماراتنا في التكنولوجيا الاستراتيجية المتقدمة XRT".

ويعتبر الوزن الضخم للألماسة المكتشفة الأكبر والتي يعثر عليها منذ أكثر من 100 عام، وثاني أكبر ألماسة تستخرج من منجم على الإطلاق بعد الألماسة "كولينان" التي اكتشفت في جنوب افريقيا عام 1905.

وكان وزن الألماسة "كولينان" 3106 قراريط، وقطعت إلى أحجار كريمة بعضها موجود ضمن جواهر التاج البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن بوتسوانا تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للماس في العالم، الذي هو مصدر دخلها الرئيسي. وقد سبق أن أعلنت الشركة في عام 2019 عن اكتشاف ماسة كبيرة وزنها 1758 قيراطا في بوتسوانا أطلقوا عليها اسم "Sewelo".