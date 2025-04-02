استخراج جنين من بطن طفل رضيع

شفق نيوز/ أجرى جراحون أفغان عملية ناجحة لاستخراج جنين طفيلي من بطن طفل يبلغ من العمر شهرين، في مستشفى كابول.

وبحسب صحيفة "Need To Know"، استقبل المستشفى الطفل الذي كان يعاني من انتفاخ في البطن. في البداية، اشتبه الأطباء في إصابته بورم "ويلمز" (ورم كلوي) الذي يظهر أحيانًا لدى حديثي الولادة، ولكن الفحص بالأشعة كشف وجود تكوين غير طبيعي في تجويف البطن، يحتوي على أنسجة رخوة من الدهون والسوائل والعظام.

وخلال الفحص بالأشعة، تمكن الأطباء من تحديد ملامح عظام وجه متكونة، وعمود فقري، وأضلاع في الصورة.

تمكن الجراحون من إجراء العملية واستخراج الجنين الطفيلي غير المكتمل الذي بلغ حجمه 8×12 سنتيمترًا.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن حالات مماثلة لهذا النوع من الطفيليات سجلت في تاريخ الطب العالمي بأعداد قليلة لا تتجاوز الـ200 حالة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت سابقًا عن إجراء أطباء في الهند عملية مشابهة استئصلوا فيها "توأم طفيلي" من فتى في السابعة عشرة من عمره، حيث ظهرت أجزاء من جسم التوأم غير المكتمل خارج بطن الشاب.