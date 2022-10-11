استخدموا معهم "العصي والحبال" .. مصر تغلق "مصحة غير مرخصة" لعلاج مدمني المخدرات

شفق نيوز / اعتقلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأشخاص بينهم نساء كانوا يديرون "مصحة غير مرخصة" لعلاج الإدمان من المخدرات بمحافظة الجيزة، حيث كانوا يحتجزون عشرات المدمنين و"يعذبونهم بلا هوادة"، ويجبرونهم على تناول "أدوية مهدئة"، مقابل أجر مادي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فقد "كشفت المعلومات والتحريات الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية في كرداسة بمحافظة الجيزة (دون ترخيص)، واحتجازه عدداً من متعاطي المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون استشارة طبية، نظير مقابل مادي".

كما أوضح البيان أن "الأجهزة الأمنية استهدفت المركز وتمكنت من ضبط القائمين على إدارته، وهم 3 أشخاص وسيدتان، وتبين احتجاز 85 شخصاً من متعاطى المواد المخدرة داخل المركز".

وبسؤال عدد من المحتجزين، فقد أقروا بحجزهم مع الآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم "كرهاً عنهم"، وكشفوا أن القائمين على إدارة المكان يقومون بـ"تكبيلهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب"، حسب وزارة الداخلية.

وتابعت الداخلية المصرية أن "التفتيش أسفر عن ضبط أدوية مهدئة للحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر ومدرجة ضمن جدول مخدرات، وممنوع تداولها دون استشارة طبية"، وهواتف محمولة ودفاتر تحصيل نقدية، ومجموعة حبال تستخدم فى تكبيل النزلاء.

كما أوضحت وزارة الداخلية أنه "تبين إدارة المنشأة دون ترخيص، ومزاولة القائمين عليها مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرفهم أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية".

وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق، وأكدوا استخدام "الحبال والعصي" في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما ذكره بيان وزارة الداخلية المصرية.