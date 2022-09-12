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استحوذ على نحو ملياري يورو.. دبي ترفض تسليم "محتال" بريطاني

Category: منوعـات

Date: 2022-09-12T20:09:50+0000
استحوذ على نحو ملياري يورو.. دبي ترفض تسليم "محتال" بريطاني

شفق نيوز/ رفضت محكمة في دبي، الاثنين، طلباً دنماركيا بتسليم مواطن بريطاني متّهم باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو.

وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوّط، في يونيو، بطلب من الدنمارك.

وشاه، البالغ 51 عاما، متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه عام 2012، واستمر ثلاث سنوات، كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محامي شاه؛ كاري بيلمان قوله: "يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك".

وقال وزير العدل الدنماركي، ماتياس تيسفاي، إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفي يونيو/ حزيران، قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك.

وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية، وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.

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