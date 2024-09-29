استحداث خريطة عملاقة لمجرة درب التبانة بتفاصيل أعمق

شفق نيوز/ تمكن العلماء في المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي من صنع خريطة تفصيلية جديدة لمجرة درب التبانة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمرصد:"أنشأ علماء الفلك التابعون للمرصد الخريطة الأكثر تفصيلا لمجرّة درب التبانة، واستخدموا في إنشائها البيانات التي جمعها تلسكوب Vista على مدار 13 عاما".

وأضاف البيان، أن "الخريطة العملاقة تحتوي على أكثر من 1.5 مليار جسم، وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق، وتحوي على 200 ألف صورة، و500 تيرابايت من البيانات التي جمعها التلسكوب على مدى 42 ليلة ما بين عامي 2010 و2023".

ونوه البيان إلى أن كاميرا الأشعة ما تحت الحمراء الموجودة في تلسكوب Vista تمكنه من رصد الأجسام السماوية من خلال الغبار الفضائي الذي يحجب رؤية التلسكوبات البصرية التقليدية، ولذلك فإن الخارطة الجديدة هي أول خارطة لدرب التبانة تظهر فيها نجوم حديثة الولادة، كما تظهر في هذه الخارطة ملايين النجوم القديمة في هذه المجرة.

وحول الموضوع قال دانتي مينيتي، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة أندريس بيلو في تشيلي:"خلال إنشاء الخريطة توصلنا للعديد من الاكتشافات التي غيرت مفهومنا حول مجرتنا للأبد، الخريطة الجديدة تحوي عناصر أكثر بعشر مرات مقارنة بالخرائط السابقة التي وضعت لمجرّة درب التبانة".