استبدال فرشاة الأسنان خلال هذه المدة وتجنبك الكارثة

شفق نيوز/ حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من عدم تغيير فرشاة الأسنان، فيما أكدت ضرورة تغييرها كل 3 أشهر لتجاوز مخاطر التسوس وأمراض اللثة.

وورد في تحذير على موقع الهيئة، أطلعت عليه شفق نيوز، "يجب تغيير فرشاة أسنانك كل 3 أشهر، وذلك يساعد على إزالة البلاك والبكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة".

وتتضمن المخاطر والمشاكل الأخرى المرتبطة بعدم استبدال فرشاة أسنانك بشكل متكرر تلف اللثة، وعدم القدرة على إزالة البلاك من أسنانك بشكل صحيح أو التهاب اللثة.

ويمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى الإصابة بالعدوى، مما قد يتسبب في تساقط الأسنان.

كما قالت الهيئة: "بالنسبة لمعجون الأسنان، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بنسبة تتراوح بين 1350 إلى 1500 جزء في المليون من الفلورايد (يمكنك معرفة هذه المعلومات على الجزء الخلفي من أنبوب معجون الأسنان)".

وفي نصيحة مفيدة أخرى، تقترح الهيئة، بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، ابصق معجون الأسنان ولكن لا تشطف فمك، هذا يسمح للفلورايد الموجود في معجون الأسنان بالبقاء على أسنانك مما يساعد على جعلها أقوى.

تتضمن أعراض أمراض اللثة ما يلي على النحو الآتي (نزيف اللثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان أو تناول الأطعمة الصلبة مثل التفاح، تورم اللثة واحمرارها).

كما يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى (رائحة الفم الكريهة وطعم سيء في الفم، تراجع اللثة وتساقط الأسنان).