اردوغان يسأل ماسك عن زوجته والأخير يرد: اعتني بطفلي (فيديو)

شفق نيوز/ وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين، سؤالاً مفاجئا لإيلون ماسك عن طفله وزوجته، فيما طالبه بافتتاح فرع لمصنع "تسلا" التي يملكها في تركيا.

والتقى اردوغان قطب التكنولوجيا الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في نيويورك، حيث حضر الأخير الاجتماع حاملاً طفله الصغير على ساقيه.

وأظهرت لقطات فيديو للقاء اردوغان يسأل ماسك "أين زوجتك" بالنظر على ما يبدو إلى وجود طفله الصغير معه.

ورد ماسك ضاحكا: "إنها في سان فرانسيسكو".

ثم أردف قائلا: "نحن منفصلان الآن.. ولذلك أعتني بطفلي".

كما ظهر الرئيس التركي يلاطف طفل ماسك فيما الأخير يبادله الابتسامات.

وخلال اللقاء الذي بدا ودياً للغاية، حثّ الرئيس التركي ماسك على افتتاح مصنع لشركة "تسلا" للمركبات الكهربائية في تركيا، حسبما أفادت الرئاسة التركية الاثنين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان "دعا الرئيس إردوغان +تسلا+ إلى أن تفتتح في تركيا مصنعها السابع".

ولفتت أنقرة إلى أن العديد من الشركات الكبيرة المصنّعة للسيارات تمتلك مصانع تجميع في تركيا، بينها "تويوتا" و"فورد" و"فيات" و"رينو"، ويوفّر مقاولون أتراك قطعًا لشركة "تسلا".