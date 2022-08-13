ارتفاع إيرادات فيلم براد بيت الجديد إلى 71 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت إيرادات فيلم الممثل العالمي براد بيت الجديد Bullet Train إلى 71 مليونًا و304 آلاف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أغسطس/ آب الجاري.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 38 مليونا و 804 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و32 مليونا و400 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذي يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.