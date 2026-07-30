ارتفاع مبيعات "الأوديسة" لهوميروس بعد فيلم نولان

شفق نيوز- موسكو

سجلت مبيعات ملحمة "الأوديسة" للشاعر الإغريقي القديم هوميروس ارتفاعاً لافتاً في روسيا، بعد عرض الفيلم الجديد للمخرج كريستوفر نولان المقتبس من العمل الأدبي، فيما شهدت بريطانيا بدورها زيادة في الإقبال على الكتاب وتعلم اللغة اليونانية.

وقال المدير العام لسلسلة مكتبات "تشيتاي-غورود" الروسية، ألكسندر بريتشكين، إن مبيعات نسخ "الأوديسة" ارتفعت بنسبة 198% مقارنة بصيف عام 2025، فيما زادت المبيعات الإجمالية لجميع أعمال هوميروس بنسبة 125%.

وأوضح أن الإقبال تزايد عقب عرض الفيلم، الذي أعاد قصة رحلة ملك إيثاكا أوديسيوس إلى الواجهة، مستعرضاً مغامراته في طريق العودة إلى وطنه وزوجته بينيلوبي بعد حرب طروادة، وما واجهه من تحديات الآلهة والمخلوقات الأسطورية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "التايمز" أن مبيعات "الأوديسة" ارتفعت في بريطانيا بنسبة 70% خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادة عمليات البحث عبر محرك "غوغل" عن تعلم اللغة اليونانية بنسبة 550% بعد عرض الفيلم.

ويعد فيلم "الأوديسة" أحدث أعمال المخرج كريستوفر نولان، ويشارك في بطولته مات ديمون، وتوم هولاند، وآن هاثاواي، وزندايا، وروبرت باتينسون، وتشارليز ثيرون، مقدماً معالجة سينمائية جديدة لإحدى أشهر الملاحم الإغريقية وأكثرها تأثيراً في تاريخ الأدب العالمي.