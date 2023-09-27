ارتفاع قمم جبال الأطلس 20 سم بسبب زلزال المغرب

شفق نيوز/ كشف مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء والزلازل في المغرب، التابع لـ"المركز الوطني للبحث العلمي والتقني"، أن "زلزال الحوز تسبب برفع قمم جبال أطلس الكبير 20 سم،" متوقعاً أن يستمر هذا الارتفاع سنتيمترات أخرى خلال السنوات المقبلة.

وقال ناصر جبور، لموقع "إرم نيوز"، إن "عدد الهزات الارتدادية خلال الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال فاقت 100 هزة يوميا، فيما يتم تسجيل حوالي 50 هزة بشكل يومي في الفترة الأخيرة".

ونوه إلى أنه "من المُطمئِن حدوث هزات ارتدادية تخفف الضغط تدريجيا وعلى مراحل"، مرجّحا استمرارها لشهور مقبلة.

وأوضح: "حدوث خلل في توازن المنحدرات الجبلية بمناطق الزلزال يَشي باستمرار الانزلاقات الأرضية والانهيارات الصخرية في المنطقة ولو بدون هزات ارتدادية"، فيما أوصى "بإزالة أي صخور ظاهرة في المنحدرات الوَعِرة لكونها ستسقط حتما، خاصة وأن المنطقة ستشهد قريبا نشاطا كبيرا لإعادة الإعمار. وستعرف المسالك الجبلية حركة دائمة".

وأشار إلى أن "خسائر زلزال الحوز كان من المتوقع أن تكون وخيمة وأكثر دمارا في حال ضرب الزلزال السواحل المغربية التي تعرف كثافة سكانية أكبر ومدنا متواصلة فيما بينها بالإضافة إلى المنشآت الهامة والمراكز الاقتصادية".

ويهتم الجيولوجيون بدراسة الاختلافات التي حدثت في ارتفاعات الجبال بعد الزلازل، وقد حدث ذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال في عام 2015، وتكرر قبل أيام بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر/أيلول الجاري.